Enem: PF prende 26 foragidos da Justiça

Candidatos chegam para a prova do ENEM 2023 em Universidade na zona sul de São Paulo. Imagem ilustrativa. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

A Polícia Federal prendeu 26 pessoas que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 2023 e tinham mandados de prisão em aberto, ou seja, estavam foragidas da Justiça. As detenções foram realizadas ao longo da última semana, inclusive nos dias que antecederam a aplicação das primeiras provas para ingresso em universidades de todo o País.

Somente neste domingo, 5, - quando milhões de estudantes responderam a questões de ciências humanas, linguagens e fizeram a redação - a PF prendeu 19 investigados. Em 2022, os agentes da Polícia Federal capturaram 30 foragidos da Justiça durante a realização do Exame.

Mais de 800 policiais federais, distribuídos nos 26 Estados e no Distrito Federal, participaram das ações na semana do Enem. Os mandados de prisão cumpridos contra os inscritos no exame tem relação com fatos não ligados às provas.

As ordens foram cumpridas nos seguintes Estados e pelos determinados crimes:

Acre: 1 preso por falta de pagamento de pensão alimentícia;

Ceará: um preso por roubo;

Goiás: dois presos, um por moeda falsa e outro por tráfico de drogas;

Maranhão: um preso por roubo;

Minas Gerais: cinco presos, quatro por não pagamento de pensão alimentícia e um por corrupção de menores e lesão corporal;

Mato Grosso do Sul: quatro presos, dois por não pagamento de pensão alimentícia, um por lavagem de dinheiro e outro por uso de documento falso;

Mato Grosso: dois presos, um por tráfico de drogas e outro por estelionato;

Pará: um preso por roubo;

Paraíba: um preso por não pagar pensão alimentícia;

Roraima: um preso por não pagar pensão alimentícia;

Ri Grande do Sul: um preso por roubo;

Santa Catarina: um preso por não pagar pensão alimentícia;

Sergipe: um preso por estupro de vulnerável;

São Paulo: quatro presos, um por associação para o tráfico, um por homicídio, um por roubo e um por tráfico de drogas;

A PF também foi acionada neste domingo, 5, para investigar a circulação, nas redes sociais, de imagens da prova. A foto divulgada, segundo o INEP, após o início do exame, mostra a página com o tema da redação deste ano - “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a PF já realizou duas diligências para apurar o caso, uma em Pernambuco e outra no Distrito Federal.