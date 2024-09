PF prende 36 candidatos das eleições municipais, a maioria por dívida de pensão

As prisões ocorreram em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

A maioria dos processos envolve inadimplência de pensão alimentícia. Veja a lista completa de crimes atribuídos aos candidatos:

Dívida com pensão alimentícia;

Tráfico de drogas;

Corrupção ativa;

Promoção de imigração ilegal;

Porte ilegal de arma de fogo;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Crimes sexuais.

A PF montou uma força-tarefa para localizar e prender todos os políticos. Os mandados foram cumpridos até sexta-feira (20). A legislação eleitoral impede que candidatos sejam presos a menos de 15 dias das eleições, salvo sem situações de flagrante.