PF prende dois por venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins

Tribunal de Justiça do Tocantins. Foto: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta, 23, a Operação Máximus para apurar a suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins e lavagem das propinas. A ofensiva foi aberta por ordem do Superior Tribunal de Justiça, que afastou magistrados dos cargos da Corte estadual.

Agentes foram às ruas para cumprir dois mandados de prisão preventiva e vasculhar 60 endereços em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal. O espaço está aberto para manifestações.

A ofensiva apura supostos crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo a PF, o nome da ofensiva faz referência à personagem do filme Gladiador, Máximus, “que lutou contra a corrupção na cúpula do poder no Império Romano”.