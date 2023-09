PF vê ajuste para ‘dominação do mercado’ e mira ‘cartel de cegonheiros’ no ABC paulista

PF mira 'cartel de cegonheiros' em São Paulo Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram nesta terça, 29, uma operação que mira um ‘cartel de cegonheiros’ - caminhões que transportam carros e veículos novos. Batizada Ciconia, a ofensiva apura supostos crimes contra a ordem econômica e organização criminosa.

Agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas e Mato Grosso.

A PF suspeita de um ajuste ou acordo, entre dirigentes de empresas e do Sindicato Nacional dos Cegonheiros ‘para a dominação do mercado ou a eliminação total ou parcial da concorrência’. O sindicato é um dos endereços em que os agentes fazem buscas.

As diligências têm apoio do Núcleo do ABC do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, braço do Ministério Público estadual, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - órgão antitruste do governo federal que mira cartéis,

COM A PALAVRA, O SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS

