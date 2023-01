PGR pede inquérito para identificar 'autores intelectuais' de atos golpistas

Subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos requereu à presidente do Supremo três investigações específicas sobre 'partícipes por instigação' do vandalismo do domingo, 8, depredadores do Planalto, Congresso e Supremo, e financiadores da ofensiva antidemocrática