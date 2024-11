Nunca na história da nossa entidade, algumas chapas concorrentes como hoje, possuíram nítida conotação partidária, trazendo para as disputas internas questões que ultrapassam os limites das discussões voltadas para a advocacia e para a administração da justiça.

Nesses 50 anos o Brasil foi marcado por transformações políticas e sociais, que modificaram as suas estruturas respectivas destacandose dentre elas a volta do país ao regime democrático. No entanto e nem por isso a Ordem dos Advogados em suas eleições se deixou contagiar por pensamentos, ideias e ideais de cunho político.

Assiste-se em nosso Estado a uma partidarização inconveniente e inadequada. Analisando-se os grupos em disputa, verifica-se em uma mesma chapa a existência de colegas que comungam do mesmo pensamento político ideológico. Nenhuma importância isso teria se as identidades ideológicas fossem mera coincidência. No entanto, observa o que os unem no mesmo grupo não são pontos convergentes no campo da advocacia, mas sim no setor meramente ideológico.

Os aspectos acima nossa levam conclamar as advogadas os advogados paulistas a fazerem as suas opções distantes de qualquer pensamento ideológico, voltando-se exclusivamente para os interesses da advocacia.