Com 30,2 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas do Brasil, enfrentando fome, doenças e maus-tratos, é impossível ignorar a gravidade dessa crise. Desse total, aproximadamente 20,2 milhões são cães e 10 milhões são gatos, refletindo uma negligência histórica do poder público, que precisa ser corrigida. As eleições municipais de 2024 oferecem uma oportunidade crucial para incluir a proteção animal nas agendas políticas dos candidatos a prefeito e vereador. A Pauta Animalista Municipal (PAM), proposta pela Frente Legal Animalista do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, visa exatamente isso.

A PAM, composta por 11 temas essenciais, propõe comprometer os candidatos com ações concretas em prol do bem-estar animal nas cidades. Até o momento, 366 candidatos já aderiram à PAM, demonstrando sensibilidade para com a causa animal. O impacto do abandono nas cidades O abandono de cães e gatos gera consequências significativas para as cidades e seus habitantes. A superpopulação de animais nas ruas contribui para problemas de saúde pública, como a disseminação de zoonoses, além de sobrecarregar os abrigos. Atualmente, cerca de 185 mil cães e gatos vivem em ONGs e abrigos públicos, mas esse número está muito aquém da realidade. Milhões de animais continuam sem acesso a cuidados básicos. A situação é especialmente grave em grandes centros urbanos, onde o abandono cresce em ritmo alarmante. As prefeituras e câmaras de vereadores precisam propor políticas permanentes de manejo populacional, fiscalização de maus-tratos e promover campanhas de educação sobre guarda responsável.

Compromisso eleitoral e responsabilidade pública

A Pauta Animalista Municipal é uma ferramenta essencial para transformar essa realidade. Ela estabelece diretrizes para o avanço das políticas públicas de proteção animal e oferece aos candidatos a oportunidade de se comprometer com ações concretas que vão além de promessas de campanha. Entre os temas propostos estão criar ou ampliar programas de manejo populacional ético de cães e gatos, o combate ao uso de animais em práticas crueis de entretenimento e a proibição do uso de veículos de tração animal, como charretes e carroças.

Os candidatos que assinam a PAM mostram não apenas empatia, mas também um compromisso real com a construção de uma sociedade mais ética e responsável. No entanto, é fundamental que os eleitores acompanhem e cobrem a implementação dessas promessas após as eleições. O Fórum Animal seguirá monitorando os eleitos para garantir que essas ações sejam efetivamente colocadas em prática.

A responsabilidade dos eleitores

As eleições municipais de 2024 representam uma oportunidade única para os eleitores demonstrarem que a causa animal é uma prioridade. O número alarmante de animais abandonados no Brasil reforça a urgência dessa questão. Políticos comprometidos com a proteção animal podem fazer a diferença ao implementar políticas de manejo populacional e fiscalizar práticas abusivas envolvendo animais.

Até o momento, 190 candidatos do Sudeste, 79 do Sul, 67 do Nordeste, 21 do CentroOeste e 9 do Norte já assinaram a PAM, comprometendo-se a incluir os direitos dos animais em seus planos de governo. Porém, é preciso que mais candidatos sigam esse exemplo, especialmente nas regiões com baixa adesão, como o Norte.

Os eleitores que se importam com a causa animal devem estar atentos a esses compromissos e usá-los como critério na escolha de seus candidatos. A presença de animais abandonados nas ruas não compromete apenas o bem-estar destes indivíduos. É uma questão de saúde pública e também de ética e responsabilidade social. Cães e gatos abandonados nas cidades representam vidas que podem ser salvas por meio de políticas públicas eficazes. A urgência do momento O prazo para que os candidatos assinem a Pauta Animalista Municipal é 30 de setembro de 2024. Até essa data, o Fórum Animal espera que mais candidatos reconheçam a importância da pauta e assumam o compromisso de transformar a vida dos animais em suas cidades. A lista completa dos signatários está disponível no site da Frente Legal Animalista, permitindo que os eleitores acompanhem quem realmente se preocupa com a causa. A situação de abandono de cães e gatos no Brasil é uma crise que não pode ser ignorada. Os animais abandonados dependem de políticas públicas que reconheçam sua dignidade e os protejam de maus-tratos. Não se trata apenas de números, mas de vidas que precisam ser salvas. Ao votar, os eleitores têm o poder de mudar essa realidade, escolhendo candidatos que realmente se comprometam a agir em favor dos animais.

O Fórum Animal continuará lutando por políticas públicas de proteção animal, mas a sociedade também precisa fazer sua parte. Em 2024, temos a chance de promover um avanço significativo na defesa dos direitos dos animais no Brasil. Juntos, podemos transformar essa realidade.