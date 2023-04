Daniela Lustoza e Eridson Medeiros. Fotos: Arquivo pessoal

Na tarde do dia 8 de março de 2023, quarta-feira, durante o julgamento do HC 208240, que trata de perfilamento racial, ao cumprimentar, pela data simbólica, as ministras integrantes do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia e Rosa Weber, e a Ministra que já o integrou, Ellen Gracie, o Ministro relator, Edson Fachin, pediu licença para cumprimentar uma quarta ministra, que "quem sabe um lugar do futuro colocará nesse plenário, uma mulher negra".

O STF somente conta com 3 ministras em sua história, apesar dos seus 132 anos de instalação, bem como apenas 3 ministros negros, Pedro Augusto Carneiro Lessa, Hermenegildo Rodrigues de Barros e Joaquim Barbosa, este tendo sido indicado para compor o tribunal há 20 anos. Quantos anos se passarão para que esse futuro coloque uma ministra negra no STF?

Em 1996, o Ministro Celso de Melo[1] afirmou a necessidade de o STF se tornar acessível, por uma questão de direito, às mulheres, apesar da resistência interna da Corte naquele momento. Foram quatro anos para que a primeira mulher, Ellen Gracie Northfleet, tomasse posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, em 14 de dezembro de 2000. Em 2006, passou a integrara a Corte a ministra Carmem Lúcia. A atual presidente do STF, Rosa Weber, ingressou em 2011. Há 13 anos, portanto, nenhuma mulher é nomeada para integrar a mais alta corte de justiça do país.

Grada Kilomba[2] nos diz que ouvir é um ato de autorização em direção à/ao falante. As vozes por mais mulheres no STF já se expressam. Instituições, coletivos, estudiosos/as[3] iniciaram movimentos em defesa de mais mulheres juristas no STF e, dentre as associações de magistrados e magistradas que possuem destaque no cenário nacional, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, por seu coletivo ANAMATRA Mulheres, se posicionou publicamente sobre o tema, defendendo que mais mulheres juristas precisam integrar a Suprema Corte Constitucional do país, especialmente uma negra e uma trabalhista, para as vagas disponíveis nesse ano de 2023.

A ANAMATRA Mulheres surgiu a partir da tese proposta pelos subscritores desse artigo e aprovada pela Assembleia Geral do 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (CONAMAT), em maio de 2018[4], tendo como um dos estímulos inspiradores para a elaboração da proposta a já existente Comissão de Acompanhamento do Trabalho da Mulher no Poder Judiciário da AJUFE[5], posteriormente denominada AJUFE Mulheres, com juízas federais que estudavam e se mobilizavam para debater, coletivamente. questões relacionadas às magistradas. A AMB também já tinha a sua Secretaria de Gênero, depois denominada AMB Mulheres, além do que, a ambiência da AGENDA 2030 possibilitava o avanço dessa agenda no cenário associativo. Após aprovação na assembleia geral do CONAMAT, a comissão da ANAMATRA passou a existir, inicialmente de forma provisória e, depois, permanentemente.[6]

Mesmo tendo sido constituída inspirada nas comissões já existentes na AJUFE e AMB, ou seja, posteriormente, percebe-se que, nesse momento histórico importante, quando se debate a maior democratização do STF, mediante ocupação representativa de seus assentos, a Comissão ANAMATRA Mulheres protagoniza, em atuação propositiva e institucionalizada, ao defender a maior participação de mulheres na mais alta corte do país. Encontra-se, assim, prezando sua ontologia, como agente de transformação, papel político necessário para o avanço no caminho de um maior patamar civilizatório, especialmente no tema equidade de gênero e sua expressão democrática.[7]

A presidente do STF, Ministra Rosa Weber, ao relembrar, no dia 24 de fevereiro, a Conquista do Voto Feminino no Brasil, destacou os insatisfatórios índices de presença de mulheres nos espaços de poder e que esse déficit de representatividade feminina significa um déficit para a própria democracia brasileira: "não é uma busca apenas em benefício das mulheres, mas de todos, e se confunde, por isso mesmo, com o próprio fortalecimento da democracia". [8]

Acrescentou a Ministra Rosa Weber a necessidade de se reverter a disparidade histórica de representação, sendo um desafio imposto a homens, mulheres, partidos políticos, sociedade civil e as instituições de Estado - Legislativo, Executivo e Judiciário, pois isso significa "aperfeiçoar a democracia, transformando um potencial direito em direito efetivamente exercido". [9]

A lente que possibilita a perspectiva de gênero, muito evidenciada, atualmente, pelos reflexos da política de maior participação feminina no judiciário, estabelecida e estimulada pela Resolução nº 255 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não pode se restringir ao aspecto formativo da magistratura e sua atuação jurisdicional.

Há de se incorporar a perspectiva de gênero na administração da justiça, normalizando-a, assim como necessária a sua compreensão pelos agentes que integram os três poderes da República, o próprio Judiciário, o Executivo e o Legislativo, ao observarem a composição do Judiciário brasileiro, em especial, a sua Suprema Corte de Justiça, reconhecendo ser necessário que esse órgão do Judiciário, em sua composição, seja expressão do povo e da sociedade brasileira, seja expressão dos "sujeitos da diversidade"[10].

Patricia Hill Collins nos lembra que opressão significa "qualquer situação injusta que, sistematicamente e por um longo período, um grupo nega a outro grupo o acesso aos recursos da sociedade".[11] O simples olhar para a fotografia da bancada do Supremo Tribunal Federal faz com que se reflita sobre a nitidez da opressão, na expressão de Collins, na alma do Judiciário brasileiro.

Existem muitos/as juristas no Brasil. A utilização da lente correta, aquela que considera a perspectiva de gênero, a diversidade, o Estado Constitucional Democrático de Direito, possibilita a percepção de que o atual momento histórico demanda mais mulheres no STF. Há espaço para mais mulheres na suprema corte do país, para mulheres negras, mulheres juristas comprometidas com os valores emancipatórios e progressistas da constituição, que possam ser agentes de concretização das promessas constitucionais. Basta que se veja pelas lentes corretas e se escute as vozes nessa direção.

*Daniela Lustoza, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região (AMATRA 21). Juíza Titular da 11ª Vara do Trabalho de Natal/RN. Doutora em Direito Constitucional (UNIFOR/CE)

*Eridson Medeiros, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT 21). Professor do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN). Especialista em Processo Civil e Trabalhista pela Universidade Potiguar (UNP/RN)