O Conselho destaca que os edifícios antigos mais altos de São Paulo surgiram no centro especialmente nas décadas de 1940 e 1960. No entanto, com a lei 5.261 de 1957, concebida pelo engenheiro Anhaia Mello, o coeficiente de aproveitamento (antes de até 9 ou dez vezes a área do terreno, chegando a dezoito no caso dos edifícios Martinelli e Zarzur) foi limitado a 4 vezes a área do terreno para prédios residenciais e 6 vezes para comerciais. Além disso, a imposição de uma cota mínima de 35 metros quadrados para os apartamentos elitizou a produção imobiliária, excluindo as “quitinetes” que anteriormente atendiam classes de menor renda. Anhaia Mello argumentava que essas moradias não eram adequadas para as famílias paulistanas, comparando-as a “pombais”.

Essa legislação, ao reduzir os coeficientes de aproveitamento e estabelecer uma cota mínima, resultou na construção de grandes apartamentos. Isso impulsionou o crescimento vertical em novos bairros de classe média e alta, cujos moradores também começaram a adquirir automóveis, produzidos pela crescente indústria automobilística no Grande ABC. Em contrapartida, a população mais pobre passou a ocupar as periferias cada vez mais distantes, em loteamentos irregulares, servidos pelos ônibus da CMTC, criada em 1946.

Mas quem realmente se beneficiou dessa legislação? Além da indústria automobilística, os proprietários de terras foram favorecidos, já que a demanda crescente elevou o preço dos terrenos, especialmente no sudoeste da cidade, onde os investimentos do Plano de Avenidas de 1930, liderado pelo engenheiro Prestes Maia (antes de ser prefeito), prepararam São Paulo para o automóvel.

A lei de zoneamento de 1972 reduziu ainda mais a possibilidade de verticalizar grande parte da cidade, limitando a construção a 2 vezes a área do terreno em 65% do território do município. Apenas 10% do espaço urbano podia atingir um coeficiente de quatro vezes, concentrado nos centros dos bairros.