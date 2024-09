O que precisamos é, em primeiro lugar, desmistificar esta ideia de que quanto mais, melhor. As crianças precisam, sim, de mais espaços verdes, mais tempo para brincar e de objetos e brinquedos que estimulem a imaginação e a interação. Educar crianças para a criatividade, para o bem conviver e de forma equilibrada, passa por ações conectadas às relações positivas e ambientes seguros e afetivos de crescimento. Esta abordagem de desenvolvimento, afetiva e mais protegida dos excessos da vida moderna, ajudam as crianças a desenvolverem boa autoestima, regulação emocional e capacidade de lidar com as demandas que surgirão ao longo da vida. Ou seja, educar para o melhor desempenho e qualidade de vida, não tem nenhuma conexão com a quantidade e frequência de compras de brinquedos e objetos supérfluos.

Porém, ainda assim, para a criança é satisfatório ter um brinquedo ou um jogo diferente para experimentar e criar novas brincadeiras. Aqui, entra o segundo ponto: as crianças gostam de novidade! Novidade não necessariamente significa algum produto novo. Já vivemos um tempo de escassez dos recursos naturais e é desde a infância que devemos criar novos padrões, mais conscientes e sustentáveis, de consumo. Como uma das possibilidades, em resposta ao dilema “infância e consumo”, vejo com bons olhos, há alguns anos, a prática da troca de brinquedos usados.

Outubro se aproxima e, com ele, a data comemorativa do Dia das Crianças, em que o mercado se anima ainda mais com publicidades insistentes. A ideia de trocar brinquedos é uma resposta e uma saída ao impasse do brinquedo “novo”, porque traz consigo a ideia de partilha, de circularidade dos objetos de consumo, de reaproveitamento e da novidade, que tanto instiga as crianças. Esta prática é fomentada por movimentos pelos direitos das crianças como a Rebrinc, Rede Brasileira de Infância e Consumo, onde sou colunista, e a Aliança pela Infância, movimento do qual eu também faço parte. Ambos são movimentos de fomento ao consumo consciente e a infância vivida em sua integralidade e atuo, como todos os membros, de forma voluntária.

De acordo com a pesquisa e material organizado pelo Instituto Alana, o consumismo é um hábito que se forma a partir de valores materialistas e que traz sérios problemas para a sustentabilidade e para a vida do sujeito. Boa parte deste hábito, se dá por contato direto com as mídias. O Brasil é um dos países em que as crianças passam mais tempo utilizando telas, sejam smartphones ou outros dispositivos eletrônicos, como tablets e videogames. Para crianças e adolescentes, há uma série de riscos associados a esse hábito, assim como o acesso precoce à Internet. Essa exposição excessiva contribui para o consumismo, além de comprometer outros aspectos do desenvolvimento infantil, como a sociabilidade e até mesmo o desempenho motor.