Prefeitura de cidade no Acre com 19 mil habitantes decide comprar 187 mil coxinhas e pasteis

A cidade de Rodrigues Alves fica a 626 km de Rio Branco ( Foto: Rafael Dias/Ascom Deracre)

A prefeitura de Rodrigues Alves, município do Acre localizado a cerca de 600 quilômetros da capital Rio Branco, na fronteira com o Peru, homologou uma licitação para a compra de mais de dez salgadinhos, fritos e assados, e outros quitutes para cada um de seus 19 mil habitantes. Ao todo, foram encomendados 187 mil pastéis, coxinhas e bolinhas de queijo para os rodriguesalvense..

O prefeito da cidade é Jailson Amorim, que se elegeu pelo PROS. Sua gestão chegou a entrar na mira do Ministério Público do Estado em abril, após a contratação de show do cantor sertanejo Amado Batista por R$ 310 mil.

Às margens do rio Juruá, Rodrigues Alves ocupa o 4.903º do País no Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o Atlas Brasil. A cidade, cujo IDH é de 0,567, está abaixo da média do Estado, de 0,663.

Segundo o edital da licitação, a compra visa ‘atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, em seus eventos’. O documento cita ‘sessões plenárias, seminários, cursos para servidores, reuniões de câmaras, assinatura de atos oficiais e posses’.

O prefeito Jailson Amorim. Foto: Prefeitura de Rodrigues Al

As encomendas de salgadinhos, fritos e assados, constam da edição na quarta-feira, 23, do Diário Oficial da cidade. O documento mostra que a prefeitura comprou também 7,5 mil cachorros-quentes, o suficiente para alimentar metade da população da cidade. Também foram encomendados doces e bebidas.

Continua após a publicidade

As compras são resultado de um pregão realizado no dia 31 de julho, com um único objeto: o ‘fornecimento de coffee break, café da manhã e salgado’. O valor das contratações soma R$ 181 mil.

Quatro empresas saíram vencedoras, cada uma ficando responsável por um item previsto na licitação:

Pacote de coffee break para 1,8 mil pessoas - com fornecimento, para cada uma, de pelo menos 250 ml de bebidas (sucos, refrigerantes), 12 unidades de salgadinhos (fritos e assados) , três unidades de doces (tortinhas, carolinas, bolos) fora café, chocolate quente e chá;

Pacote de café da manhã para 1,5 mil pessoas - com fornecimento, para cada uma, de pelo menos 250 ml de bebidas e 500 gramas de comidas (salgados, doces, bolos, pães e frutas;

Fornecimento de 750 centos de salgadinhos fritos variados - pastel de carne, coxinha de frango, quibe, canudinho, bolinha de queijo e presunto.

Fornecimento de 750 centos de salgadinhos assados variados - esfirras, abertas e fechadas, pizza, saltenha, pão de queijo, torta de frango, carne ou presunto.

Mil pacotes de kit lanches incluindo um salgado assado, ou um sanduíche, ou uma pizza individual, ou uma tora de frango, acompanhado de um suco ou refrigerante

Fornecimento de 300 centos de mini doces variados - tortinhas, bolos em cubos e pães doces

Fornecimento de 7,5 mil cachorros quentes, com salsicha, molho, milho e batata palha.

O edital indica que os alimentos serão entregues na data dos eventos realizados pela prefeitura, de forma parcelada e sob demanda. A ‘estimativa de consumo’ é de doze meses – os coffee breaks poderão ser realizados de segunda a sexta-feira e, ‘excepcionalmente’, aos sábados.

Homologação de licitação de coffebreak Foto: Diário Oficial do município

COM A PALAVRA, O PREFEITO JAILSON AMORIM

A reportagem do Estadão pediu manifestação do prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim. O espaço está aberto (pepita.ortega@estadao.com)