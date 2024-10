É imprescindível que as prerrogativas profissionais dos integrantes da advocacia, que são os direitos inerentes à profissão, sejam respeitadas de forma absoluta. São preceitos legalmente assegurados (Lei Federal) desde 1931 e garantem que a advocacia seja exercida em sua plenitude e livre de restrições. Advogar implica defender interesses alheios em juízo ou fora dele com absoluta independência, liberdade e responsabilidade, sem que o advogado tema alguma intimidação ou receie desagradar autoridades (especialmente magistrados), sob pena de limitar o espectro defensivo e, por consequência, prejudicar o defendido.

Historicamente, o advogado demonstrou ser a resistência que desafia a opressão. Ao longo dos nefastos 21 anos em que a ditadura militar suprimiu direitos fundamentais, calou a imprensa e acovardou o Ministério Público e o Poder Judiciário, a advocacia manteve-se unida e forte na defesa de cada cidadão violado. Advogados levantaram suas vozes e lutaram bravamente contra a repressão que se avolumava a cada dia e subjugava a dignidade humana: Sobral Pinto, na Condição de Conselheiro Federal da OAB, nominou o regime vigente à época de “ditadura” e Márcio Moreira Alves chamou o exército de torturador em 1968. Em 1978, na Conferência Nacional da OAB, em Curitiba, advogados reunidos clamaram publicamente pelo renascimento da democracia e restabelecimento de direitos individuais há muito suprimidos. Em São Paulo, a OAB dirigida por Mario Sérgio Duarte Garcia comandou o movimento “Diretas Já”, que marcou o fim da ditadura.

A atuação individual de cada advogado, naquele período, só se mostrou possível porque os direitos que asseguravam o exercício profissional, previstos em Lei Federal, eram respeitados. As prerrogativas profissionais permitiram que advogados buscassem – e conseguissem – acessar magistrados, ingressar nos fóruns, tribunais e juntas militares para consultar autos e processos, inclusive instaurados contra presos políticos. Essa coragem histórica, por sinal, essencial ao restabelecimento da democracia no Brasil, fez com que o constituinte de 1988 incluísse, na chamada Constituição Cidadã, a indispensabilidade e inviolabilidade do advogado (art. 133).

SEMPRE QUE UM MAGISTRADO DEIXA DE RECEBER UM ADVOGADO, O CIDADÃO É IMPEDIDO DE ACESSAR O JUDICIÁRIO