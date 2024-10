Presidente do TRE de SP nega ter recebido alerta de Tarcísio sobre ‘campanha do PCC’ para Boulos

“Desconheço. Não tenho nenhuma informação sobre isso”, afirmou. “Não é do nosso conhecimento.”

O presidente do TRE não quis comentar detalhes do episódio, nem antecipar uma posição, já que deve participar do julgamento do caso. A campanha de Guilherme Boulos entrou com uma ação pedindo que o governador seja punido por abuso de poder político. Se for condenado, Tarcísio de Freitas pode ficar inelegível. Não há prazo para o julgamento.

Ao contrário dos processos sobre propaganda eleitoral, por exemplo, que são analisados em regime de urgência, a ação de investigação eleitoral, aplicável ao caso, tem uma tramitação mais demorada. Esse processo só é julgado depois da chamada fase de instrução, quando são ouvidas testemunhas e produzidas provas.

O TRE já havia divulgado uma nota informando que soube do caso pela imprensa. “Não chegou ao conhecimento do TRE-SP nenhum relatório de inteligência nem nenhuma informação oficial sobre esse caso específico”, informou a Corte em comunicado nesta tarde.