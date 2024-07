Procurador de Justiça de Mato Grosso ganha média de R$ 123 mil por mês

Os dados constam do Portal da Transparência do MP de Mato Grosso. Em nota, o MP afirmou que “nenhum membro recebe subsídio em desconformidade com o teto constitucional e as diretrizes da legislação em vigor”

“Pagamentos eventuais, alguns de natureza indenizatória, não devem ser cotejados para efeitos de teto, pois não são incorporados ao subsídio. Nos primeiros meses do ano, alguns membros receberam valores referentes a passivos de exercício anterior, mas são pagamentos eventuais conforme a disponibilidade financeira”, alegou o órgão.

Os maiores rendimentos são do procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, que ingressou no MP em 1983. Ele recebeu R$ 741 mil líquidos entre janeiro e junho deste ano, o que dá a média mensal de R$ 123 mil líquidos. O Estadão pediu manifestação do procurador e do MP, via assessoria. O espaço está aberto.

Considerando os valores pagos mês a mês, Martins Jacob teve os maiores salários do MP em abril (R$ 194,1 mil líquidos; em valores brutos bateu em R$ 216,1 mil) e em maio (R$ 220,9 mil líquidos; em valores brutos, R$ 242,9 mil).