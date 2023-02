Promotoria no Rio abre procedimento sobre desvio de R$ 1 milhão em gráficas fantasmas atribuído à ministra do Turismo

Daniela Carneiro será investigada pelo Núcleo de Investigação Penal de Duque de Caxias. Foto: Wilton Júnior/Estadão

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) vai investigar se a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), desviou verbas do fundo de campanha. A apuração é preliminar e antecede a abertura de um inquérito formal.

O procedimento foi aberto a partir de uma notícia-crime apresentada pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que foi coordenador da extinta Operação Lava Jato.

A representação é baseada em uma reportagem do Portal Metrópoles que apontou gastos de R$ 1 milhão em gráficas 'fantasmas' durante a campanha do ano passado.

"Há uma hipótese muito grave a ser investigada: a de que a ministra desviou dinheiro público por meio de gráficas fantasmas, efetuando pagamentos que retornaram para si mesma por meio de estratégias de lavagem de dinheiro", argumentou o deputado na notícia-crime enviada ao MP.

Em nota, Dallagnol disse que a abertura do procedimento é um passo 'importante' para esclarecer os fatos.

A investigação preliminar vai tramitar na 2.ª Promotoria do Núcleo de Investigação Penal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O procedimento ainda pode ser redistribuído se ficar entendido que o foro privilegiado da ministra vale para o caso, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se as autoridades concluírem que a atribuição para processar a apuração é da esfera eleitoral.

O Ministério Público do Rio informou, em nota, que 'os fatos estão em análise preliminar'. "Não há procedimento criminal instaurado", diz o comunicado.

COM A PALAVRA, A MINISTRA

"O agora deputado federal Deltan Dallagnol parece ter importado o mesmo modus operandi questionável de sua atuação como promotor ao tentar atribuir culpa a inocentes com base apenas em hipóteses, uma vez que todas as contas de campanha foram aprovadas pelo TRE. A ministra acredita na Justiça e que os fatos serão esclarecidos com a maior brevidade possível.

Cabe informar que as gráficas contratadas entregaram todos os materiais de campanha demandados e os mesmos foram retirados nos parques gráficos indicados pelas empresas: Printing Midia, situada na Zona da Leopoldina, e Rubra Gráfica, que terceiriza parte de sua produção na empresa Lastro, em São Cristóvão. A divergência cadastral das gráficas junto à Receita não é de responsabilidade da ministra."

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO

"O MPRJ esclarece que não há procedimento criminal instaurado sobre a notícia-crime trazida pelo deputado federal Deltan Dalagnol em relação a Daniela Carneiro. No momento, os fatos estão em análise preliminar pela 2.ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias, que recebeu o ofício por distribuição do expediente número 2023.00093116, autuado pelo Núcleo de Investigação Penal de Duque de Caxias."