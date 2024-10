Algo que falta aos novos ricos ou pretensiosos semianalfabetos que se arrogam a condição de pensadores, era a singela e límpida humildade. A todos tratava como seres humanos e, como tais, merecedores da consideração imposta pelo reconhecimento da sua ínsita dignidade: “Esse dom de encantar e de atrair pela lhaneza e pela bondade, não se exercia apenas para com a gente de sua classe social, para com intelectuais, diplomatas, acadêmicos, príncipes, hierarcas e majestades. Com a mesma delicadeza, a mesma atenção, Nabuco conversava com o escravo, com o carregador das docas do Recife, com os operários de Afogados, com os homens da lingueta. O aristocrata, o gentil-homem, estava sempre presente nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua palavra. Jamais se demandava ou arremangava nos acapadoçamentos da demagogia. Nem mesmo no mais aceso da campanha abolicionista, quando os adversários o atacavam, o insultavam, o vilipendiavam, desceu ele à liça para a troca do insulto soez, da contumélia injuriante”.

Nunca se portou de maneira a deslustrar sua estirpe fidalga, nobre por natureza, de alma privilegiada pelo acúmulo de dons genuínos. Contar com sua presença em qualquer espaço era garantia da preservação do nível qualitativo das discussões. “O polemista foi sempre o esgrimista de alta classe. A ironia era o florete com que atingia em pleno coração a solércia e o aleive do antagonista. O golpe podia ser certeiro, duro, mortal, mas era um golpe dado de acordo com as regras do jogo. Jamais se utilizou do rabo-de-arraia, da rasteira, do cangapé da capoeiragem. E se alguma vez a sua frase foi mais vergastante, mais ferina, vibrava segura e castigadora, com a flexibilidade do rebenque no rosto do atrevido, traiçoeiro e mendaz”. Como caiu de nível a humanidade e, de forma galopante e cruel, neste nosso Brasil. Em que sepulcro se enterrou a polidez, a boa educação de berço, a delicadeza, o conjunto que um dia se chamou de “bons modos”? O pior, é que já não se encontra receptividade quando se ousa pleitear sua restauração.

Que bom seria que a gentileza voltasse a habitar esta triste Terra de Vera Cruz.