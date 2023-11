Queda de árvores nas cidades: diagnóstico e soluções

Recorrentemente a todo final/início de ano repete-se a mesma novela: enchentes e quedas de árvores trazendo incômodos e tragédias para a população urbana. Dois fenômenos pelos quais ao homem, por seus erros, cabe a total responsabilidade. Com especial destaque para as evidentes responsabilidades das administrações municipais.

No caso específico das árvores, por proceder ou permitir o plantio de espécies arbóreas inteiramente inadequadas às especificidades do espaço urbano. Em cidades como as nossas, de fiação aérea, tubulações enterradas sob a calçada e sarjetas e intenso trânsito de veículos e pedestres, nunca se poderia adotar árvores de grande porte, enraizamento destrutivo, fraca resistência ao ataque de pragas e extremamente vulneráveis a ventos mais intensos. Nossas conhecidas Tipuanas (Tipuana tipu), Sibipirunas (Caesalpinia pluviosa), Falsas Seringueiras (Ficus elastica), Figueiras Benjamin (Ficus benjamina), Eucaliptos (Eucalyptus), Jacarandá-mimoso (Jacarandá mimosaefolia), Quaresmeiras (Tibouchina granulosa) e outras, dominantes ao menos na cena arbórea paulistana, constituem os exemplos mais evidentes dessa inadequação, sendo comuns promotoras de vítimas, muitas delas fatais, e imensos prejuízos patrimoniais com a queda de seus galhos, com seu tombamento total ou com intercorrências com a rede elétrica. Infelizmente, essas espécies foram generosamente e livremente espalhadas por nossas calçadas e praças, talvez por suas características de fácil reprodução, rápido crescimento e segura pega.

Queda de árvore no bairro de Moema, zona sul de São Paulo Foto: Felipe Iruatã/Estadão

Com absoluta certeza um programa de médio prazo, algo como cinco anos, de impedimento de novos plantios, de remoção e progressiva substituição dessas espécies arbóreas inadequadas já eliminaria algo como 90% dos problemas com quedas de árvores e galhos.

A solução desse histórico problema por certo se completaria com um concomitante programa de monitoramento e orientação da população para o plantio de espécies arbóreas de pequeno e médio portes adequadas ao espaço urbano, incluindo oferta de mudas e cuidados de manutenção.

Percebe-se que não é difícil e nem impossível vislumbrar e aplicar uma virtuosa e prática solução para essa novela que recorrentemente atormenta as populações urbanas, a ponto de ser muito difícil imaginar as razões pelas quais nossas administrações municipais não tem tido a iniciativa de implementar esses programas.

Enfim, plantemos muitas árvores, milhões e milhões de árvores em nossas cidades, elas nos são absolutamente necessárias, inclusive no combate às enchentes por aumentarem a capacidade do espaço urbano em reter as águas de chuva, apenas tomemos o inteligente cuidado de plantar as espécies arbóreas adequadas ao espaço a que se destinam.

*Álvaro Rodrigues dos Santos, geólogo. Ex-diretor de Planejamento e Gestão do IPT e ex-diretor da Divisão de Geologia. Autor dos livros Geologia de Engenharia: Conceitos, Método e Prática, A Grande Barreira da Serra do Mar, Diálogos Geológicos, Cubatão, Enchentes e Deslizamentos: Causas e Soluções, Manual Básico para Elaboração e Uso da Carta Geotécnica, Cidades e Geologia. Consultor em Geologia de Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente