Receita encontra 670 quilos de cocaína em carga de proteína de soja no porto de Santos

Droga oculta em contêiner foi encontrada com ajuda de cão de faro. Foto: Divulgação

A Receita localizou nesta quarta, 15, uma partida de 670 quilos de cocaína no porto de Santos, litoral de São Paulo. A droga estava oculta em um contêiner que seria embarcado com destino à Europa. A carga usada para esconder a droga era de proteína de soja e estava acondicionada em um contêiner de 40 pés.

A seleção do contêiner para conferência física foi feita pela Receita por meio de critérios objetivos de análise de risco, uso de imagens de escâner e emprego do cão de faro da Unidade que sinalizou positivamente para a presença de drogas.

As informações foram divulgadas pela Secretaria Especial da Receita, Alfândega da Receita no porto e Assessoria de Comunicação Institucional.

Carga usada para esconder a droga era de proteína de soja. Foto: Divulgação

Na operação desta quarta, 15,, a equipe da Alfândega de Santos contou com a colaboração de servidores da Receita oriundos de outras cidades para reforçar as operações de repressão ao contrabando e descaminho realizadas no complexo portuário santista.

Após a confirmação da contaminação da carga no contêiner de proteína de soja, a Polícia Federal foi acionada para abrir inquérito - procedimento de polícia judiciária da União - e para fazer a perícia no local, a fim de subsidiar a investigação.

Apenas em 2023, as equipes da Receita interceptaram 10 partidas de cocaína - totalizando 2.686 quilos de cocaína - no porto de Santos.