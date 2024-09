Caso tais regras sejam descumpridas, nosso legislador previu sanções criminais bastante onerosas: em caso de supressão ou omissão de tributo e sonegação de contribuição previdenciária, por exemplo, as sanções podem chegar a 5 anos de reclusão; enquanto, na hipótese de manutenção de contas não declaradas no exterior – apenas para citar outro exemplo -, as penalidades podem alcançar a marca dos 6 anos de reclusão.

De tempos em tempos, porém, este mesmo legislador oferece uma colher de chá àqueles que, por um motivo ou outro, deixaram de declarar valores lícitos mantidos dentro ou fora do território nacional: é o chamado regime especial de regularização geral de bens cambial e tributária, ou RERCT-GERAL – programa excepcional e temporário para a declaração e repatriação voluntária de recursos.

Durante a vigência do RERCT, as autoridades governamentais se propõem a extinguir a punibilidade de determinados crimes relacionados à não declaração, ou a declaração com omissão ou erro, de bens e valores no Brasil e no exterior, em troca da sua regularização e repatriação, e do pagamento de determinado percentual em imposto.

Muito embora pareça um negócio a priori vantajoso para ambas as partes - o Estado atrai recursos, enquanto o particular encontra uma alternativa às pesadas sanções penais -, há quase dez anos não se tinha, no país, programa de regularização de ativos: o último RERCT, instituído pela Lei nº 13.254, data de 2016 – tendo sido reaberto por um breve período em 2017.