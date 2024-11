Renato Côrte Real era uma usina de criatividade. Assim foi com o quadro humorístico “Epitáfio e Santinha”, estrelado por ele e Nair Bello, outra mulher extraordinária, cuja mera aparição em cena causava riso espontâneo. Por sinal, ela não reprimia o riso, pois encarnava as personagens com tanto amor e devoção, que antes mesmo do despertar das gargalhadas, estava ela mesma a explodir. A dupla “Epitáfio e Santinha” surgiu no programa “Grande Show União”, em 1961, na TV Record. A inspiração foi a prestigiada história em quadrinhos, “Pafúncio e Marocas”, mas incrementada pelos inigualáveis dons de Nair Bello e Renato Côrte Real.

Um humor atemporal, tanto que retornou ao entretenimento televisivo, agora no “Zorra Total” da TV Globo, com o papel de Renato agora interpretado por Rogério Cardoso.

Outra cena inesquecível era o quadro em que Renato Côrte Real fazia o papel de um presidiário que, periodicamente, recebia sua mulher. Uma figura caricata, cujo papel sua esposa, na vida real, aceitou interpretar. O bordão que se tornou famoso no Brasil era a resposta que Renato dava ao carcereiro “Nérso”, desempenhado pelo ator Nelson Turini: quando este dizia que a esposa queria visitá-lo na prisão, Renato retrucava: “Diga a ela que eu saí”.

A fase gloriosa da televisão brasileira contou com a participação ativa de Renato Côrte Real na programação que reproduzia o teatro amador, os esquetes que as escolas ofereciam a seus alunos como instrumento de aprendizado, tudo ainda revestindo uma ingenuidade do brasileiro simples. Daquela inexata compreensão do que deveria ser o “homem cordial”, que Sérgio Buarque de Holanda explorou em “Raízes do Brasil”.

Assim a sua atuação como pioneiro do SBT, do Sílvio Santos que também já foi e participação no primeiro programa humorístico do recém-criado canal, o “Reapertura”.