Juridicamente, é perfeitamente possível – e, diga-se de passagem, razoável – preservar o direito de tais idosos que ingressaram com as suas ações. Incontáveis são os precedentes que admitem tal hipótese, resta saber se a mais elevada Corte se sensibilizará com a situação e reparará o limbo em que tais pessoas foram deixadas. Literalmente, todos estão à mercê dos Ministros.

A Suprema Corte, em toda a sua sabedoria e imparcialidade, é vista como a última chama de esperança para esses aposentados. Agora, muitos deles não olham para os Ministros como meros julgadores, mas como uma figura paterna, capaz de trazer alívio às dores que se estendem por tempo demais e com o condão de mudar, significativamente, suas vidas.

Muitos com a saúde fragilizada ainda oram por um desfecho hígido e não demandam mais de forma ruidosa, mas de forma sussurrada, como uma prece, em que esperam dos Ministros um olhar além dos números inventados pela autarquia, com capacidade de enxergar as pessoas por detrás dos processos.

Reforça-se que, acima de tudo, o gesto de assegurar o ato jurídico perfeito e preservar a segurança jurídica não se trata de um favor, mas de reconhecimento à justiça, pois aqueles que carregaram o país no colo merecem ser tratados com o respeito e a consideração que lhes são devidos.