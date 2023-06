Rosa Weber marca para 3 de agosto posse de Zanin

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra ministra Rosa Weber, marcou para o dia 3 de agosto a posse do advogado Cristiano Zanin como ministro da Corte máxima. A definição sobre a data em que o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumirá a cadeira que foi de Ricardo Lewandowski foi definida nesta quinta-feira, 22, durante reunião entre Rosa e Zanin.

A presidente do STF, ministra Rosa Weber recebe em audiência o advogado Cristiano Zanin, aprovado para o cargo de ministro do Tribunal Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF

O encontro entre a presidente do STF e o futuro ministro da Corte durou 40 minutos e ocorreu durante o intervalo da sessão plenária desta quinta-feira, 22. Na ocasião, o Plenário discutia a constitucionalidade da figura do juiz de garantias, criada pela lei anticrime.

O ministro Dias Toffoli já avisou que vai pedir mais tempo para analisar o processo e se comprometeu a liberar o caso em agosto. Assim, o tema pode ser um dos primeiros a serem enfrentados por Zanin, como ministro do STF, a depender da data que Rosa Weber designar para a retomada do julgamento.

Também na tarde desta quinta, 22, o novo ministro se reuniu com a cúpula administrativa do STF para saber os pormenores do funcionamento de seu gabinete.