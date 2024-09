Esse “vácuo informacional” que representa a ausência de informações oficiais desencadeia um ponto de vista antagônico e uma interessante conclusão: de que o conceito de desinformação pode ser “positivo”. Desde os primórdios da imprensa de comunicação em massa no século XIX, notícias abordam para além de um viés puramente esclarecedor. Honoré de Balzác, ao escrever o livro “Ilusões Perdidas”[1], ilustra brilhantemente o conceito. Em sua obra, Balzác não só descreve, mas demonstra que fake news surgem e se desenvolvem como frutos dos meios de comunicação. O cerne do argumento que “desafia” a pura negatividade das “fake news” está justamente atrelado às entrelinhas de Balzác. Para justificar tal entendimento, não é necessária remissão ao período balzaquiano ou a épocas demasiadamente remotas, relembrarmos da infância vivida nos anos 90 é suficiente.

Quando assistíamos à televisão ou nos informávamos em jornais e revistas, eram ínfimas as alternativas de busca nos anos 90. Conscientemente, a decisão de qual seria o conteúdo consumido pelo público era delegada aos editoriais. Os fatos repassados às massas eram tidos como verdades absolutas, ao menos por grande parte da audiência. Éramos dotados, até então (e, em certo ponto, ainda o somos), de um limitado poder de questionamento. Nosso discernimento à época não nos permitia nem mesmo identificarmos fake news. O conceito nos era desconhecido. No documentário da BBC News denominado “Beyond Citzen Kane”, lançado em 1993 e proibido no Brasil, a hegemonia de uma mídia com o alcance de 99,9% da população e audiência de 79% do país torna-se inegável. E nisso se traduz o fenômeno que ocorre durante os “vácuos informacionais”: a ausência de informações confiáveis impede qualquer tipo de seleção. Como observado no fenômeno da proliferação imediata de notícias sobre o atentado ao Trump, na lacuna de pronunciamentos oficiais, é objetivamente impraticável a triagem das notícias que se enquadrariam como fake news. Tudo é tido como verdadeiro. Superado esse “vácuo informacional” a seleção torna-se novamente possível.

O período que precede a divulgação de informações oficiais é comparável ao exemplo dos anos 90. Logo, o fato isolado de uma alta porcentagem de pessoas atualmente ser capaz de concluir que fake news representam fake news denota uma vantagem e liberdade informativas sem precedentes. Paradoxalmente, portanto, é inegável o benefício da posição de julgamento que nos é apresentada e permitida a partir das diferentes fontes de conteúdo disponíveis. Em “nosso tempo” a responsabilidade informativa transfere-se aos indivíduos. Nesses últimos, passa a recair a escolha direta da narrativa que consomem. É neste ponto que a opção individual da escolha consciente é exponencialmente instigada pelo direcionamento algorítmico, que apenas confirma preceitos pré-existentes. A influência e a bipolaridade de recomendações baseadas em predileções identificadas pelos sistemas que as geram são inegáveis. Uma pesquisa do Massachusetts Institute of Technology de 2018 demonstrou que fake news tendem a ganhar proporções de forma mais célere e ampla do que informações comprovadamente verdadeiras[2][3]. O mundo testemunhou as inúmeras, e claramente prejudiciais, consequências desse fenômeno. Isso é indiscutível.

Ainda assim, a remoção de conteúdo pautada em ordem judicial, por exemplo, é possibilidade consolidada pelo Marco Civil da Internet. Determinações complementares à remoção de URLs e que, inclusive, extinguem a prerrogativa da ordem judicial, discutem a responsabilidade dos provedores de aplicação e a violação de direitos, estão em pauta no Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário 1.037.396, do Recurso Extraordinário 1.057.258 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 403. Iniciativas como a do Tribunal Superior Eleitoral, que recentemente atualizou, por meio da Resolução nº 23.732/2024, a Resolução nº 23.610/2019 sobre propagandas eleitorais para trazer mais regras sobre a veiculação de conteúdo período de campanha eleitoral, e adotou o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral – SIADE, que gera alertas às plataformas digitais quando apontados fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados capazes de impactar a integridade do processo eleitoral, são inéditas. Somam-se às referidas iniciativas a moderação e remoção de conteúdo realizada pelas próprias plataformas, com contornos extremamente complexos e bem delineados a partir de normativos como o Digital Services Act (DSA)[4]. Com abordagem similar, o UK Online Safety Act de 2023, tem o propósito de combater atividades ilegais por meio de obrigações relacionadas à moderação e a remoção de conteúdo.