Opinião | STF em pauta: liberdade na internet e a responsabilidade de provedores

Tema 987: A Constitucionalidade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet

O RE 1.037.396, de relatoria do ministro Dias Toffoli, questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Este artigo estabelece que provedores de internet, redes sociais e sites só podem ser responsabilizados por conteúdos prejudiciais publicados por terceiros se houver uma ordem judicial específica para a remoção desses materiais.

A discussão é complexa. Para defensores do dispositivo, ele protege a liberdade de expressão, garantindo que as plataformas não se tornem censores preventivos. Críticos, no entanto, argumentam que o artigo dificulta a proteção de vítimas de crimes virtuais, como difamação, discurso de ódio e compartilhamento de conteúdos íntimos.