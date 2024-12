Toffoli rejeita pedido de advogado preso na Itália para se livrar de ação na Lava Lava Jato

O advogado pediu a extensão da decisão que beneficiou o empresário Raul Schmidt Felippe Júnior. Segundo a força-tarefa, os dois foram comparsas no repasse de propinas de empresas a funcionários do alto escalão da Petrobras e a políticos do antigo PMDB em troca do direcionamento de contratos.

A defesa argumentou que os dois são réus na mesma ação e que, por isso, seria uma quebra de isonomia anular o processo apenas em relação a um deles. Muniz de Almeida nega envolvimento em operações de lavagem.

Em sua decisão, Toffoli afirmou que o advogado levantou questões que “não coincidem com as examinadas na decisão apontada como paradigma”. Por isso, nem chegou a analisar o mérito dos argumentos. O ministro informou que o pedido deve ser apresentado na primeira instância.