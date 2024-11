Toffoli critica ‘imunidade legal’ a plataformas e defende reforma do Marco Civil da Internet

O assunto está em debate no último grande julgamento do ano no STF. Toffoli é relator de um dos processos pautados sobre o tema. Ele ainda não concluiu a leitura do voto, que será retomado na próxima semana, mas sinalizou que vai sugerir mudanças nas normas em vigor.

O Marco Civil da Internet foi aprovado pelo Congresso em 2014. Para o ministro, a legislação precisa ser atualizada. Há projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado que propõem reformas no texto.

Segundo Toffoli, o Marco Civil da Internet foi uma “grande conquista democrática na sociedade brasileira”, mas precisa ser atualizado para dar conta das “transformações sociais, culturais, econômicas e políticas provocadas pelas tecnologias e pelos novos modelos de negócios” criados a partir delas.