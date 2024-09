Antigamente, o próprio Tribunal, a conviver com os advogados e com os membros do Parquet, elaborava uma lista e a encaminhava ao Governo, que escolhia um de seus três integrantes. Hoje, incumbe aos próprios organismos de origem elaborarem essa relação.

Cabe lembrar o que o Procurador Geral da República Francesa, Nicolau-François Bellart, observava em sua Pátria. O método de escolha e a opção pelo preferido das cúpulas da era considerado pelo Chefe do MP como “a peste e a mais ativa causa de ruína de toda a boa administração. O favoritismo não tem diques... Todas as antecâmaras dos grandes, estão atravancadas de postulantes. Um magistrado que quer entrar nos tribunais ou ser promovido, não conhece outros meios senão mover o Poder e a sociedade em seu favor. São cartas, importunidades, exigências, ia dizer quase violências, num nunca acabar. Por pouco que esta disposição aumente, tempo virá em que se peça uma colocação na Magistratura de pistola na mão... Quem solicita e faz solicitar com este furor não se confessa por isso mesmo, indigno da função que pretende, função para a qual ninguém se mostra apto senão por virtudes, as primeiras das quais são o pudor e uma justa desconfiança de si mesmo”.

Essa opinião é longeva. Mas ecoa ainda hoje, pois a “peste”, que poderia ser considerada a undécima praga do Egito, se manifesta com intensidade até mais aguerrida. Não se pode esquecer o que significam e-mails, whatsApp, mensagens eletrônicas que invadem gabinetes, tudo em nome de práticas bem frequentes. Além do favoritismo, o nepotismo e o arrivismo.

Interessante não haver limite para a ambição. Mal aceitos nos Tribunais locais, iniciam a batalha para chegar aos Tribunais Superiores. Uma vez lá, querem chegar ao Supremo. Hoje ainda se exige permaneçam no cargo por cinco anos, antes de se aposentarem. Houve época em que não se acostumavam com a carga de trabalho e restrições postas à Magistratura. Saíam bem antes e voltavam aos seus afazeres, confortados com proventos integrais. Hoje, nem mesmo os concursados contam com esse benefício. Por isso, - e vale para todos – pense bem antes de se tornar juiz.