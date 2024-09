Critica-se muito o EAD – Ensino à Distância, mas ele pode ser inovação sustentadora. A tecnologia pode fortalecer a Universidade e tornar o aluno mais antenado com a disruptiva realidade hoje vivenciada em todos os setores. Tem-se de enfrentar a inovação disruptiva, que é um dos tipos de inovação. A primeira é a inovação sustentadora, aquela que faz com que algo venha a se tornar melhor ou maior. A Universidade precisa se auto dotar de centros de atividades com desempenho maior, na transformação da vida rotineira. Já a inovação disruptiva desestabiliza o ciclo do mais eficiente, do melhor e do maior, no momento em que faz ingressar no mercado, um produto ou serviço que não é tão bom quanto as ofertas mais tradicionais e de melhor qualidade, mas que ´de mais fácil aquisição e utilização.

Isso ocorreu com a EAD. Primeiro, só se serviam dela os que não podiam estudar presencialmente. Por causa do horário de trabalho, do deslocamento, do custo das mensalidades. À medida em que avança a utilização, a modernização e a eficiência do sistema eletrônico, a EAD pode até superar o ensino presencial. Pois admite interação quase sempre inexistente nas grandes salas de aula. O atendimento personalizado e exclusivo não costuma ser oferecido, sequer pelas Universidades tradicionais. Estas precisam ser urgentemente revisitadas.

Seus mantenedores precisam se indagar se elas estão cumprindo sua missão. Tudo começa com uma pergunta: “Quão bons nós somos de verdade? Estamos conseguindo satisfazer as necessidades dos estudantes, das empresas, dos governos e dos demais grupos que confiam em nós? Um bom começo seria a leitura de um livro chamado “A Universidade Inovadora”, de Clayton M.Christensen e Henry J.Eyring, que tem uma das partes, chamada “Reengenharia Genética”, a recomendar a análise dos novos modelos de Universidades. Elas precisam investir na formação e no aprimoramento contínuo de seus professores. Nos Estados Unidos, escolhe-se ter aulas com um determinado professor. Lá não ocorre exatamente o que se passa aqui: escolhe-se a Faculdade.

Isso já funciona, de certa forma, na pós-graduação. O aluno escolhe um docente que tenha o que lhe transmitir, pois é, presumivelmente, alguém com excelente formação e que nunca deixou de ler e assimilar conhecimento. Boas dissertações e teses dependem, em grande parte, de uma adequada escolha do professor orientador.

As Universidades, neste século tão turbulento e confuso, precisam estipular novos critérios para alcançar sucesso. O mundo necessita, desesperadamente, de suas comunidades universitárias. Para a salvação da própria humanidade. É dali que devem provir soluções. Mas estas não chegam mediante reiteração de práticas exauridas, como “Semanas Jurídicas” e “Júris Simulados”, para mencionar os cursos jurídicos, dos quais o Brasil possui mais, sozinho, do que a soma de todos os outros dispersos pelo planeta. Algo está errado se, a despeito disso, o Brasil não é a nação mais justa que existe sobre a face da Terra.