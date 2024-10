Inicialmente parece uma oportunidade irrecusável, não fosse a limitação temporal trazida pela norma. Se tais imóveis forem alienados ou baixados nos 15 anos subsequentes à atualização, a Lei prevê um aproveitamento progressivo. Por exemplo, se o imóvel for alienado nos primeiros 3 anos, não haverá nenhum benefício, e a tributação sobre o ganho será a usual.

A partir do terceiro ano, quem optou pela atualização começará a usufruir do benefício em doses homeopáticas, que será totalmente aproveitado apenas após 15 anos. Depois desse prazo, em caso de alienação do imóvel, será possível utilizar o novo custo atualizado. É vantajoso para o contribuinte aderir a essa oportunidade? Não nos parece. Em um exercício simulado para pessoas físicas que tenham um bem imóvel com custo de aquisição de R$ 100.000,00 e um valor de mercado de R$ 1.000.000,00, é possível perceber que o dinheiro no tempo que se economizaria rende o suficiente para o recolhimento do tributo em um período menor do que 15 anos.

Se o contribuinte aplicasse o IRPF devido na atualização (R$ 36.000,00 – que é 4% sobre o ganho de R$ 900.000,00) no mercado a uma taxa livre de risco, durante os 15 anos em que não poderá alienar o imóvel, ele estaria em uma situação mais favorável. Ou seja, em menos de 15 anos ele teria um rendimento maior que o imposto economizado. Hoje, a taxa básica de juros da economia brasileira (taxa Selic) está em 10,75%.

Nesse cálculo, não consideramos eventuais fatores de redução do ganho de capital na venda de imóveis, nem situações em que o contribuinte teria isenção, como no caso de venda por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00, quando se trata do único bem imóvel do contribuinte. Tais fatores podem tornar a atualização ainda menos recomendável.