Deputado de Sergipe joga dinheiro vivo para populares nas ruas por 'recorde na produção de arroz'

Foto: Reprodução/Redes sociais

O deputado estadual Cristiano Cavalcante (União Brasil), da Assembleia Legislativa de Sergipe, viralizou nas redes após protagonizar vídeo em que aparece distribuindo dinheiro vivo a moradores de Ilha das Flores (a 100 quilômetros de Aracaju), município do qual já foi prefeito, no último sábado, 5, em evento alusivo ao Dia do Trabalhador.

O vídeo que circula nas redes exibe um grupo seguindo o deputado, que arremessa notas para o ar. Populares trocam empurrões pelo dinheiro. Alguns tropeçam e caem.

Há crianças em meio à multidão. Uma pessoa atinge o celular que filma a confusão e o aparelho quase vai ao chão.

O vídeo conta com emoji de um maço de dinheiro com 'asas' e faz referência ao apresentador e animador de TV Silvio Santos que, em seu programa dominical, arremessava 'aviõezinhos' de dinheiro para sua plateia, que ia à loucura.

'Grande aprendizado'

Continua após a publicidade

Depois que sua atitude ganhou as redes, o parlamentar divulgou um vídeo em que pede 'desculpas'.

Ele disse que 'não teve a intenção' de expor nenhum morador da cidade e classificou a repercussão do caso como 'um grande aprendizado'.

Cavalcante pediu desculpas aos que 'se sentiram de alguma forma ofendidos' e argumentou que o ato se deu em meio à comemoração de 'recorde' na produção de arroz no município.

"Esse fato e toda repercussão, seja ela maldosa ou noticiosa, demonstra ccmo as redes podem nos atingir, transformando o episódio em um grande aprendizado", sustenta.