Saiba como votou cada ministro do STF sobre tomada de imóvel de devedor sem ação judicial

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nesta quinta-feira, 26, que bancos e outras instituições financeiras não precisam de autorização judicial para tomar imóveis financiados quando houver atraso nas parcelas do empréstimo.

O julgamento opôs a ala majoritária, que concluiu que a prática prevista na Lei nº 9.514/1997 ampliou o acesso ao crédito imobiliário ao dar mais segurança aos bancos, e os divergentes que defendiam a importância de proteger o direito à moradia. O placar terminou em 8 a 2.

A decisão mantém as coisas como são, ou seja, o mercado já opera com a execução extrajudicial dos chamados contratos de mútuo com alienação fiduciária - quando o imóvel é dado como garantia do empréstimo até o pagamento integral das parcelas.

A maioria dos ministros entendeu que, se o tribunal promovesse mudanças, o juro para crédito imobiliário poderia disparar.

Ministros decidiram que é constitucional a execução extrajudicial de contrato de mútuo com alienação fiduciária. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Veja como votou para ministro

A favor da autonomia dos bancos para executar os contratos

Contra a tomada dos imóveis sem decisão judicial