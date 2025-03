Bolsonaristas usam vídeo para convocar ato por anistia a presos em atos golpistas de 8 de Janeiro

Também estão nas imagens a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; o senador Magno Malta (PL-ES); os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) e o pastor evangélico Silas Malafaia.

A expectativa dos bolsonaristas é reunir um milhão de manifestantes em Copacabana no dia 16. O ex-presidente disse que discursará em Copacabana durante os protestos e que o ato também contará com falas da ex-primeira-dama Michelle e do pastor Silas Malafaia.