Bolsonaro afirma em almoço com empresários que não é golpista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 23, durante almoço oferecido pelo fundador do Grupo Esfera Brasil, João Camargo, que não é golpista e não quer qualquer tipo de golpe no Brasil. A informação foi passada ao Estadão/Broadcast por uma fonte que participou do encontro.

Ele repetiu o que disse segunda-feira em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, reiterando que vai respeitar o resultado das urnas. No entanto, o compromisso do presidente de respeito ao resultado do pleito está condicionado à ocorrência de “uma eleição com transparência”.

O presidente Bolsonaro também falou para o grupo de empresários sobre o atual momento da economia, e ouviu dos participantes suas percepções e sugestões para o atual momento econômico do País.

Participaram do almoço os empresários Michel Klein, das Casas Bahia; Flávio Rocha, presidente das Lojas Riachuelo, e o presidente da Febraban, Isac Sidnei. Na comitiva presidencial, os ministros Paulo Guedes, da Economia; Ciro Nogueira, da Casa Civil; Fabio Faria, Comunicações; Joaquim Leite, do Meio Ambiente; o ex-ministro da Infraestrutura e atual candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a presidente da Caixa, Daniella Marques. Também acompanhavam o presidente os seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Guedes disse, segundo fonte ouvido pelo Estadão/Broadcast que a escolha entre reeleger Jair Bolsonaro (PL), ou votar em outro candidato ao Planalto é “a escolha entre a miséria e a riqueza”.