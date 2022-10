Bolsonaro diz ver ‘apoio velado’ de Temer após ex-presidente evitar declarar voto

Continua após a publicidade

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 7, ter visto um “apoio velado” à sua candidatura à reeleição na nota divulgada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB). O emedebista afirmou que no segundo turno vai apoiar o candidato que defenda a democracia, cumpra a Constituição e mantenha as reformas realizadas durante seu mandato. Bolsonaro também confirmou que os dois conversaram por telefone, como revelado pela colunista Eliane Cantanhêde, do Estadão.

“Ontem (quinta-feira) houve um contato telefônico meu com o presidente Temer. Ele está fora do Brasil. E ele já, em nota, falou que não vai estar do lado de quem quer destruir parte do que ele fez para o Brasil, como por exemplo a reforma trabalhista, reforma da CLT, que estará do outro lado”, declarou Bolsonaro no Palácio da Alvorada. “Não falou explicitamente o meu nome, mas dá para entender que ele está do nosso lado. Então agradeço esse apoio, mesmo velado, do ex-presidente Temer”, emendou.

Temer divulgou a carta após informações de que ele apoiaria Bolsonaro no segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país”, afirmou o ex-presidente no documento.