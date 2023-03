Bolsonaro embarca em Orlando para voltar ao Brasil após 3 meses nos EUA

Depois de três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao aeroporto de Orlando, na Flórida, para retornar ao Brasil no início da noite desta quarta-feira, 29.

Como mostrou o Estadão, Bolsonaro pretende assumir o papel de líder da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embora com a imagem desgastada após os atos golpistas de 8 de janeiro e a descoberta de que recebeu joias de presente da Arábia Saudita, Bolsonaro prepara uma estratégia para mostrar que ainda é o principal antagonista ao petista.

Em entrevista à CNN, porém, Bolsonaro disse que não vai “liderar nenhuma oposição” e que o governo Lula “faz oposição a si só”. “Não estou aposentado. Estou sem mandato. Vamos começar a se preparar para ajudar o Brasil a vencer os momentos difíceis que estamos vivendo neste momento”, disse. “Pretendo rodar pelo Brasil para conversar com os nossos simpatizantes. Vou participar com meu partido, como uma pessoa experiente, para colaborar sobre como a gente pode se apresentar para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado (...) Não tenho mandato, não tenho imunidade, vou participar como conselheiro para aqueles que assim desejarem”, afirmou. Também argumentou que resolveu sair do Brasil para “não passar a faixa” a Lula.

Bolsonaro cumprimentou apoiadores no Aeroporto Internacional de Orlando antes do embarque, conforma mostram imagens divulgadas pela rede CNN. O ex-presidente desembarca em Brasília, por volta das 7h30 desta quinta-feira, 30.

O ex-presidente chegou a informar aliados que gostaria de desfilar em carro aberto do aeroporto até sua casa, no Lago Sul, na chegada ao Brasil, mas a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Federal montaram esquema especial de policiamento e a pasta não permitiu a realização de desfile por entender que tal ação infringe o código de trânsito.

O diretor da Polícia Federal Cezar Luiz Busto afirmou que a orientação vigente na corporação até o momento é de que Bolsonaro faça o desembarque por uma área restrita do Aeroporto Juscelino Kubitschek para evitar que apoiadores se aglomerem no saguão.

Bolsonaro retorna ao Brasil nesta quarta-feira, 29. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

O ex-presidente estava na Flórida desde 31 de dezembro, quando deixou o Brasil para evitar passar a faixa presidencial a Lula. Em sua permanência, participou de diversos eventos com grupos de direita onde sugeriu fraude eleitoral na eleição de 2022 e disse que sua “missão ainda não acabou”. A estadia do ex-chefe do Executivo fez com que deputados americanos cobrassem ao presidente Joe Biden a revogação do visto do brasileiro.

O retorno de Bolsonaro ocorre na véspera da data que marca o 59º aniversário do golpe militar deflagrado em 1964. Em 2019, primeiro ano do seu governo, o ex-presidente pediu que fossem feitas as “comemorações devidas” da data. Na época, a orientação foi repassada aos quartéis e o porta-voz de Bolsonaro à época, Otávio Santana do Rêgo Barros, disse que o então presidente não considerava a tomada de poder na década de 1960 como um golpe.