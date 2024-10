Bolsonaro afirma esperar Nunes reeleito em SP e diz que Marçal faz as coisas ‘para dar polêmica’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), e projetou vitória do seu partido nas eleições municipais de 2024 após votar na manhã deste domingo, 6, no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE Ele afirmou que Marçal “faz as coisas para dar polêmica” e disse que o candidato em São Paulo perde credibilidade ao dizer que tem seu apoio. Acrescentou, por outro lado, que contra o candidato Guilherme Boulos (PSOL), estaria com qualquer um. Nesse sábado, 5, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou a exclusão de vídeo publicado por Marçal com um laudo médico falsificado contra Boulos, candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista. A perícia da Polícia Civil apontou que o documento não é verdadeiro.

Ainda segundo Bolsonaro, o PL vai vencer em várias capitais, incluindo São Paulo, onde o candidato a vice-prefeito, Ricardo Mello Araújo (PL), divide chapa com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Evento do PL com a presença de Jair Bolsonaro para a pré-candidatura de Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro, na quadra da mocidade de padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro, em março de 2024 Foto: Pedro Kirilos / Estadão

“Caso o Nunes seja reeleito, (Araújo) não vai ser um vice de gabinete, protocolar, vai ser ativo”. afirmou Bolsonaro.

Leia também Veja as últimas notícias das eleições 2024 no Estadão

No caso do Rio de Janeiro, onde é grande a vantagem do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), Bolsonaro disse esperar “que o presídio não comemore nada hoje no tocante a Eduardo Paes, Paes é PT, e PT....”, insinuou o ex-presidente.

Bolsonaro estava acompanhado do candidato a prefeito do Rio pelo PL, Alexandre Ramagem, e do filho, Carlos Bolsonaro (PL), candidato a vereador na Câmara Municipal carioca.,

Publicidade

O Estadão terá apuração do resultado do primeiro turno das eleições 2024, ao vivo, a partir das 17h deste domingo, 6.