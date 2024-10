Se em 2020 a derrota de Boulos foi vista como uma vitória política — já que, como azarão, ele conseguiu chegar ao segundo turno com poucos recursos financeiros e sem grandes apoios partidários — o cenário em 2024 é diferente. Com o apoio do PT e do presidente Lula, Boulos se consolidou como a principal aposta da esquerda na disputa na capital paulista.

A derrota de 2024 é ainda mais amarga para o candidato do PSOL, uma vez que Boulos contou com uma campanha mais estruturada. Em 2020, sua campanha teve um orçamento de R$ 7,6 milhões; desta vez, esse valor saltou para R$ 81,2 milhões, com mais da metade do montante proveniente do PT. Além disso, Boulos contou com o apoio de oito siglas, enquanto na eleição passada tinha o apoio de apenas duas legendas.