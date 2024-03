Ao assumir o governo transitório, Michel Temer nomeou Mendonça Filho para a pasta da Educação. O Novo Ensino Médio foi um passo importante dado pelo governo para dinamizar o ensino brasileiro. Com muita objeção do PT e da esquerda, em geral, a iniciativa sofreu grande oposição e a discussão sobre o tema foi cada vez mais enfraquecida.

Com uma mudança bastante radical no perfil de comando do MEC, o governo Bolsonaro viveu às turras com as instituições federais de ensino e com a categoria dos professores. Personagens bastante caricatos assumiram a pasta e não conseguiram criar relevância para a educação brasileira, deixando sempre o assunto no hall de grandes polêmicas e muita pouca resolutividade. O colombiano Ricardo Velez, o agora inimigo de Bolsonaro, Abraham Weintraub e o pastor Milton Ribeiro não deixaram saudade como gestores.

Ao anunciar o ex-governador cearense Camilo Santana para ministro, Lula tentou trazer o exemplo mais bem sucedido de modelo educacional no Brasil para o centro do governo. O estado do Ceará lidera a maioria dos índices educacionais e tem na cidade de Sobral, berço politico da família Ferreira Gomes, os padrinhos de Camilo Santana, uma cidade modelo para o País. No entanto, chegando quase à metade do seu terceiro mandato nenhum projeto havia ganho tanto destaque até o anúncio dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que prometem atingir 140 mil alunos de maneira direta.