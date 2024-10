Pesquisa Quaest em Campo Grande: Rose Modesto tem 51% e Adriane Lopes, 49%, em empate técnico

BRASÍLIA - A pesquisa Genial Quaest divulgada neste sábado, 26, apresenta uma disputa em aberto na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com o empate técnico entre candidata Rose Modesto (União Brasil), que lidera com 51% dos votos válidos, e a atual prefeita Adriane Lopes (PP), com 49%.

Adriane Lopes e Rose Modesto disputam a Prefeitura de Campo Grande Foto: Reprodução/Instagram

O cálculo dos votos válidos não contabiliza os indecisos e os entrevistados que pretendem votar em branco ou anular o voto. Para estimar esses votos, o instituto Quaest considera não apenas a intenção de voto, mas também o perfil de comparecimento dos eleitores em São Paulo e a probabilidade de irem às urnas. Ao contabilizar os votos totais, Modesto tem 43% as intenções e Lopes, 42%. Os indecisos são 3% e outros 12% afirmam que vão votar em branco ou anular. As duas candidatas empatam na pesquisa espontânea com 37% das intenções de voto.

A Quaest ouviu 1.000 pessoas de Campo Grande entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Morena e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-03943/2024.