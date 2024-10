Candidato de Caiado vence nome de Bolsonaro em Goiânia e consolida poder do governador de Goiás

Fred Rodrigues surpreendeu ao vencer ao primeiro turno com 31% dos votos contra 27% de Mabel. Antes do dia 6 de outubro, data da primeira disputa, a expectativa no núcleo caiadista é de que poderiam ter uma vitória mais fácil. As principais pesquisas de intenção de voto indicavam que Mabel disputaria o segundo turno contra a deputada federal Adriana Accorsi (PT), que, embora popular e respeitada em Goiânia, sofria forte resistência por causa do partido.

Sem a esperada disputa com a esquerda, Mabel precisou medir ainda mais o impacto das suas ações ao se apresentar como um candidato moderado contra um extremista, sem com isso ser associado ao campo progressista, que desperta rejeição entre os eleitores goianienses. Para contornar essa situação, Caiado centrou esforços na campanha do aliado.