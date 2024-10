Lula ou Bolsonaro? Veja quem elegeu mais aliados nas capitais

BRASÍLIA - Os candidatos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se saíram melhor que os representantes avalizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2024. A votação deste domingo, 6, consagrou a vitória de cinco nomes apoiados pelo ex-presidente, contra dois de Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Foto: Wilton Junior/Estadão

Outros nove candidatos de Bolsonaro vão disputar o segundo turno, enquanto cinco nomes apoiados por Lula vão participar da nova rodada, marcada para o dia 27 de outubro. Congressistas apoiados pelo presidente perderam em Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Maceió e São Luís.

Os candidatos de Lula vão participar de cinco disputas de segundo turno. Em todas elas, o concorrente vai ser um nome apoiado pelo ex-presidente.

Os nomes que receberão as bênçãos de Lula e Bolsonaro perderam a disputa em quatro capitais, que foram vencidas por candidatos alheios à polarização. Em Campo Grande (MS), o segundo turno será travado por políticos que não receberam o apoio dos dois na primeira rodada.

Bolsonaro escalou dois ex-ministros para disputar os pleitos nas capitais. Gilson Machado (PL), que comandava o Turismo, perdeu em Recife e Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da Saúde, vai disputar o segundo turno em João Pessoa (PB).

Publicidade

Por outro lado, três deputados federais apoiados por Lula vão disputar o segundo turno. São eles: Guilherme Boulos (São Paulo), e Maria do Rosário (Porto Alegre) e Natália Bonavides (Natal).

Aracaju (SE)

A jornalista Candisse Carvalho (à esquerda) e a vereadora Emília Corrêa (à direita) Foto: @candissecarvalho via Instagram e César de Oliveira/Câmara Municipal de Aracaju

Em Aracaju, a candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Emília Corrêa (PL), vai disputar o segundo turno após conquistar 42% dos votos válidos. Ela vai enfrentar o advogado Luiz Roberto (PDT), que obteve 24%. O nome do PT foi a jornalista Candisse Carvalho (PT), que ficou em quarto com 9%.

Belém (PA)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (à esquerda) e o deputado federal Éder Mauro (à direita) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em Belém, o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL) ficou de fora do segundo turno. A nova rodada será disputada pelo deputado estadual Igor Normando (MDB), que terminou em primeiro na disputa deste domingo, 6, e vai competir com a Éder Mauro (PL), deputado federal do PL e aliado próximo do ex-presidente Bolsonaro. Igor ficou com 45% dos votos, enquanto Mauro terminou com 31%.

Belo Horizonte (MG)

O deputado federal Rogério Correia (à esquerda) e o deputado estadual Bruno Engler (à direita) Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados e Clarissa Barçante/ALMG

Na capital mineira, o nome apoiado por Lula é o deputado federal Rogério Correia (PT), que ficou em sexto lugar com 4% dos votos válidos. Recebendo as bençãos de Bolsonaro, o deputado estadual Bruno Engler (PL) ficou em primeiro com 34%, e vai disputar o segundo turno com o atual prefeito Fuad Noman (PSD), que obteve 26%.

Boa Vista (RR)

Mauro Nakashima (PV) e Arthur Henrique (MDB). Foto: @mauronakashimarr e @arthurhenriquebv via Facebook

Em Boa Vista, o atual prefeito Arthur Henrique (MDB) foi reeleito com 75% dos votos válidos e teve o apoio do ex-presidente Bolsonaro. O candidato de Lula foi o arquiteto Mauro Nakashima (PV), que ficou em terceiro com 1%.

Campo Grande (MS)

Camila Jara (PT) e Beto Pereira (PSDB). Foto: Bruno Spada e Mario Agra/Câmara dos Deputados

Na capital do Mato Grosso do Sul, os candidatos de Lula e de Bolsonaro ficaram de fora do segundo turno. O deputado federal Beto Pereira (PSDB), nome apoiado pelo ex-presidente, terminou com 26%. A deputada federal Camila Jara (PT) terminou a disputa com 9%.

Publicidade

Os candidatos que foram para o segundo turno foram a atual prefeita Adriana Lopes (PP), que teve 32% dos votos válidos, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), que terminou com 30%.

Cuiabá (MT)

Lúdio Cabral (PT) e Abílio Brunini (PT). Foto: @LudioCabralmt via Facebook e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, os candidato de Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno no dia 27. O deputado federal Abílio Brunini (PL) terminou em primeiro com 40% dos votos. O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) ficou em segundo com 28%.

Curitiba (PR)

O deputado federal Luciano Ducci (à esquerda) e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (à direita) Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e @eduardopimentel via Instagram

Em Curitiba, capital do Paraná, o candidato apoiado por Bolsonaro é o vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), que terminou o pleito com 33% dos votos e vai disputar o segundo turno com a jornalista Cristina Graeml (PMN), que registrou 31%. Graeml também fez uma campanha alinhada com os ideais do ex-presidente.

O candidato de Lula foi o deputado federal Luciano Ducci (PSB), que ficou em terceiro com 19% dos votos válidos.

Florianópolis (SC)

Vanderlei “Lela” (PT) e Topázio Nedo (PSD). Foto: @LelaFloripa13 e @TopazioFloripa via Facebook

Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, o atual prefeito, Topázio Neto (PSD), apoiado por Bolsonaro, venceu a disputa em primeiro turno com 58% dos votos válidos. O candidato que recebeu a benção de Lula foi o ex-vereador Lela (PT), que terminou em quinto lugar com 6%.

Fortaleza (CE)

O deputado estadual Evandro Leitão (à esquerda) e o deputado federal André Fernandes (à direita) Foto: Junior Pio/Alece e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em Fortaleza, os candidatos de Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno no dia 27. O ex-presidente apoia a candidatura do deputado federal André Fernandes (PL), que terminou o pleito com 40%. O petista avaliza o nome do deputado estadual Evandro Leitão (PT), que teve 34%.

Goiânia (GO)

Adriana Accorsi (PT) e Frederico Rodrigues (PL). Foto: Zeca Ribeiro e João Carlos

Em Goiânia, o candidato apoiado por Bolsonaro, o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), terminou em primeiro com 31% dos votos válidos e vai disputar o segundo turno contra o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil), que recebe o aval do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e obteve 28%.

Publicidade

A deputada federal Adriana Accorsi (PT), apoiada por Lula e que estava projetada para a disputa do segundo turno nas pesquisas de intenção de voto, terminou um terceiro com 24% dos votos válidos.

João Pessoa (PB)

Luciano Cartaxo (PT) e Marcelo Queiroga (PL). Foto: Assembleia Legislativa da Paraíba e Marcelo Camara/Agência Brasil

Em João Pessoa, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro é o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), que vai para o segundo turno após obter 22% dos votos válidos na capital paraibana. Queiroga terá um grande desafio, já que o embate será contra o atual prefeito Cícero Lucena (PP), que terminou o pleito com 49,2% dos votos, quase conquistando a reeleição.

O candidato apoiado por Lula foi o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), que ficou em quarto com 12% dos votos.

Macapá (AP)

Aline Gurgel (Republicanos) e Paulo Lemos (PSOL). Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados e @paulolemosap via Instagram

Na capital do Amapá, o atual prefeito Dr. Furlan (MDB) foi reeleito com uma expressiva votação, obtendo 85% dos votos válidos. O candidato de Lula, o ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL), ficou em segundo com 10%. O representante do bolsonarismo foi a ex-deputada federal Aline Gurgel (Republicanos), que ficou em terceiro com 4%.

Maceió (AL)

O atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e o deputado federal Rafael Brito Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Em Maceió, o candidato de Bolsonaro, o atual prefeito, João Henrique Caldas (PL), mais conhecido como JHC, foi reeleito com 83% dos votos válidos. Lula apoiou o deputado federal Rafael Brito (MDB), que conquistou 13% e terminou o pleito em segundo.

Manaus (AM)

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (à esquerda) e o deputado federal Capitão Alberto Neto (à direita) Foto: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados

Na capital amazonense, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro é o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que conseguiu ir ao segundo turno com 25% dos votos. Ele vai disputar a nova rodada com o atual prefeito David Almeida (Avante), que conquistou 32%. O nome apoiado por Lula foi o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), que terminou em quinto com 6%.

Natal (RN)

Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil). Foto: Câmara dos Deputados

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, os candidatos de Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno no dia 27. O deputado federal Paulinho Freire (União), apoiado por Bolsonaro, terminou a disputa com 44%. A deputada federal Natália Bonavides (PT), representante do governo federal na disputa, ficou com 28%.

Publicidade

Palmas (TO)

Junior Geo (PSDB) e Janad Valcari (PL). Foto: Talita Gregório e Ascom Gabinete/ALTO

Em Palmas, capital do Tocantins, a deputada estadual Janad Valcari (PL) é apoiada por Bolsonaro e vai para o segundo turno, após conquistar 39% dos votos válidos. Ela vai disputar a nova rodada contra o ex-deputado federal Eduardo Siqueira Campos (Podemos), que terminou a disputa com 32%.

O candidato de Lula foi o deputado estadual Junior Geo (PRTB), que conquistou 28% dos votos válidos e ficou em terceiro.

Porto Alegre (RS)

A deputada federal Maria do Rosário (à esquerda) e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (à direita) Foto: Hélio Rizzo/Câmara dos Deputados e @MeloSebastiao via Facebook

Na capital do Rio Grande do Sul, os candidatos de Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno no dia 27. O atual prefeito Sebastião Melo (MDB) terminou o pleito com 49,7% dos votos e quase conseguiu ser reeleito neste domingo. A deputada federal Maria do Rosário (PT) ficou em segundo com 26%.

Porto Velho (RO)

Célio Lopes (PDT) e Mariana Carvalho (União Brasil) Foto: @celiolopesjr.adv e @marianacarvalho.ro

Na capital de Rondônia, a atual prefeita Mariana Carvalho (União), apoiada por Bolsonaro, vai disputar o segundo turno contra o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos). Mariana teve 45% dos votos, enquanto Moraes ficou com 26%. O advogado Célio Lopes (PDT), que recebeu a benção de Lula, terminou o pleito com 12%.

Recife (PE)

João Campos (PSB) e Gilson Machado (PL). Foto: Dida Sampaio/Estadão e Isác Nóbrega/Presidência da República

Em Recife, capital de Pernambuco, o atual prefeito, João Campos (PSB), que recebeu o apoio de Lula foi reeleito com uma expressiva votação, obtendo 78% dos votos válidos. O candidato de Bolsonaro foi o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), que conquistou 14% e terminou em segundo.

Rio Branco (AC)

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre (à esquerda) e o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (à direita) Foto: @marcusalexandre via Facebook e George Gianni/PSDB

Na capital acreana, Bolsonaro apoiou o atual prefeito Tião Bocalom (PL), que terminou reeleito com 55% dos votos. O candidato de Lula foi o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), que ficou em segundo com 35%.

Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (à esquerda) e o deputado federal Alexandre Ramagem (à direita) Foto: Pedro Kirilos/Estadão e Reprodução/TV Senado

No Rio de Janeiro, o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que recebeu o apoio de Lula, foi reeleito em primeiro turno com 60% dos votos válidos. O candidato de Bolsonaro foi o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que conquistou 31%.

Publicidade

Salvador (BA)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB) Foto: @brunoreisba via Instagram e Feijão Almeida/GovBA

Em Salvador, o atual prefeito, Bruno Reis (União), apoiado pelo ex-presidente, foi reeleito com 79% dos votos válidos. O candidato de Lula foi o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que terminou o pleito em terceiro com 10%.

São Luís (MA)

Duarte Jr. (PSB-MA) (à esquerda) e Yglésio Moyses (PSB) (à direita) Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados e Divulgação/Assembleia Legislativa do Maranhão

Na capital maranhense, o atual prefeito, Eduardo Braide (Podemos), foi reeleito com 70% dos votos. Os candidatos de Lula e Bolsonaro, o deputado federal Duarte Júnior (PSB) e o deputado estadual Dr. Yglésio (PRTB), não conseguiram se eleger. Duarte teve 23% e Yglésio 3%.

São Paulo (SP)

O deputado federal Guilherme Boulos e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Foto: Werther Santana/Estadão

Na maior cidade do País, o segundo turno vai ser entre o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Bolsonaro e que obteve 29,5% dos votos válidos. Nunes vai enfrentar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que recebe a benção de Lula e conquistou 29,1%

Teresina (PI)

O atual prefeito de Teresina Dr. Pessoa (PRD) e o deputado estadual Fábio Novo (PT). Foto: @drpessoaleal via Facebook e @fabionuneznovo via Instagram

Na capital do Piauí, o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil), que não recebeu o apoio de nenhum dos dois, foi reeleito com 52% dos votos válidos. O candidato de Lula, o deputado estadual Fábio Novo (PT) terminou com 43%. O atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD), recebeu a bênção de Bolsonaro mas terminou com 2%.

Vitória (ES)

O deputado estadual João Coser e o deputado estadual Capitão Assumção Foto: Lucas Silva/ALES

Na capital capixaba, o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi reeleito em primeiro turno com 56% dos votos válidos. O candidato de Lula foi o deputado estadual João Coser (PT), que terminou a disputa com 16%. O deputado estadual Capitão Assumção (PL), nome apoiado por Bolsonaro, terminou a disputa com 10%.