Capitão Wagner se mantém na liderança da disputa pela prefeitura de Fortaleza, diz Paraná Pesquisa

De acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 16, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) continua à frente da corrida para a Prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará. Com 33% das intenções de voto, ele lidera o pleito de maneira isolada. Wagner tem liderado os levantamentos desde o início do ano.

Em segundo lugar está o atual gestor da capital do Ceará, José Sarto (PDT) com 18,3%, seguido pelo candidato do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), deputado federal André Fernandes (PL) com 15,1% e o candidato do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deputado estadual Evandro Leitão (PT) com 9,4%.

Ex-deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Fortaleza (CE), Capitão Wagner (União) Foto: Reprodução/@capitaowagnersousa via Facebook

PUBLICIDADE Considerando a margem de erro da pesquisa, de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Sarto e Fernandes estão empatados tecnicamente. O senador Eduardo Girão (Novo) aparece em quinto, com 5,5%, seguido por Zé Batista (PSTU) e Tácio Nunes (PSOL), que alcançaram, respectivamente, 0,9% e 0,4%. No cenário espontâneo, no qual o entrevistado responde a partir dos nomes que lembra, sem que uma lista seja apresentada, Wagner também lidera, porém o segundo colocado é Fernandes, seguindo de Sarto e de Leitão.

O levantamento foi feito entre os dias 12 e 15 de julho e ouviu 800 pessoas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-03672/2024 e tem 95% de confiança.