Carlos Bolsonaro publica indireta com ataques para Mourão no Twitter

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou o Twitter para atacar o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que fez o último pronunciamento em rede nacional do governo Jair Bolsonaro — que viajou aos Estados Unidos nesta sexta-feira, 30 — como presidente em exercício. “Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!”, escreveu na rede social duas horas depois do discurso.

Na fala de aproximadamente 5 minutos de duração, Mourão pediu que bolsonaristas lutem “pela preservação da democracia” e que voltem “à normalidade” e, sem mencionar nomes, destacou o “silêncio” de “lideranças”, que afetou a imagem das Forças Armadas. “Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a Nação em torno de um projeto de País, deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação, e para outros por fomentar um pretenso golpe”, afirmou.

Em pronunciamento à rede nacional de rádio e televisão, Mourão pediu para que bolsonaristas 'lutem pela democracia'. Foto: Reprodução

Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como a maior parte de seus principais aliados evitaram se pronunciar publicamente neste dia 1º, data em que ocorreu a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil.

Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta! — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) January 1, 2023

Dos filhos, apenas Carlos e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) falaram. Eduardo publicou uma série de mensagens no Twitter em que critica o presidente que assumiu o cargo hoje. Ele disse que Lula vai voltar com a inflação, reclamou que seus apoiadores são comunistas e se envolveu em uma briga com o podcaster Monark, acusando ele ficou “em cima do muro”.