De fato, no início de seu mandato, Bolsonaro desenvolveu uma estratégia conflituosa com o Legislativo, negando montar uma coalizão e preferindo desenvolver conexões diretas com os seus eleitores. Saiu, inclusive, do partido político pelo qual havia sido eleito e, de forma inusitada, governou por quase dois anos sem filiação partidária.

Mas, ao se fragilizar politicamente durante a pandemia, reviu essa estratégia e se aproximou do Congresso ao montar uma coalizão de sobrevivência com os partidos do Centrão. Essa decisão domesticou o ex-presidente ao jogo do presidencialismo de coalizão e, consequentemente, reduziu as chances de que uma agenda de políticas iliberais progredisse no Legislativo.

Por outro lado, pontes similares não foram construídas com o Judiciário. Praticamente durante todo o seu mandato, Bolsonaro desenvolveu uma relação de confronto aberto, especialmente com a Suprema Corte, que em vários momentos contrariou os interesses do governo.