Cidades paulistas recebem 115 mil urnas, com entregas por helicóptero, balsa e veículo 4x4

A eleição deste domingo, 6, em todo território paulista contará com 114.740 urnas eletrônicas, segundo informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). Os aparelhos de votação estão distribuídos em 10.976 locais de votação em todo Estado. São, no total, 393 cartórios eleitorais. Apenas na capital paulista, 30 mil urnas serão utilizadas para escolha de candidatos à Prefeitura de São Paulo e Câmara de Vereadores.

Durante a última semana, o TRE informou ter utilizado até helicóptero para levar urnas para locais de difícil acesso. “Na comunidade do Bonete, em Ilhabela, após algumas tentativas de envio de barco durante a semana, os equipamentos foram transportados de helicóptero até o local”, informou o tribunal.

Já na comunidade de Castelhanos, também em Ilhabela, “os equipamentos precisaram ser transportados em uma balsa a partir de São Sebastião e, depois, levados por um veículo 4x4 da Polícia Ambiental até a seção eleitoral”. Outro local de difícil acesso foi o quilombo Pedro Cubas, no Vale do Ribeira, onde também foi instalada uma seção eleitoral, em que votam 107 pessoas. As urnas chegaram neste sábado por estradas de terra sinuosas e uma travessia de balsa, com uso de cabos de aço, de forma manual.

Transporte de urnas na capital paulista realizada neste sábado, 5, para votação deste domingo, 6 Foto: Divulgação / TRE-SP

Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP: mais de 500 mil pessoas trabalham neste domingo em 645 cidades paulistas Foto: Roseann Kennedy / Estadão

Na noite de sábado, 5, o presidente do TRE-SP se pronunciou para pedir que os eleitores reflitam antes da votação. “Neste domingo, todos temos um importante compromisso com a nossa democracia. É o momento de escolhermos as candidatas e os candidatos aos cargos de prefeito e vereador. Quando votamos, estamos manifestando a nossa opinião sobre as pessoas que consideramos mais preparadas para representar os nossos interesses na condução da cidade. Cada voto tem o mesmo peso na soma dos resultados”, afirmou Silmar Fernandes.

Ao menos 500 mil pessoas trabalharão em São Paulo na condução da votação deste domingo. “Eles estão treinados para conduzir os trabalhos nas mais de 100 mil sessões eleitorais que funcionarão das 8h às 17h. O Tribunal, os juízes eleitorais, os promotores e as forças de segurança estarão atentos e de prontidão para que as eleições transcorram de forma tranquila e segura. Tenham um bom dia de eleição com a consciência tranquila de que fizeram a melhor escolha para a sua cidade e para a democracia brasileira.”, finalizou o magistrado.

