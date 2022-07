Ciro Gomes revela ‘dor de cotovelo’ com apoio de Anitta a Lula

SALVADOR - O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, revelou ter ficado com “dor de cotovelo” pelo apoio da cantora Anitta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao falar sobre propostas para a área da cultura, o pedetista se disse admirador da artista e afirmou que gostaria de ter o voto dela.

Ciro atribuiu a declaração de apoio a um medo de Anitta de ser “cancelada” nas redes sociais. “Ela tinha dito uma coisa essencial: ‘estou em dúvida’. Porque mais do mesmo vai dar mais do mesmo. Ela disse: ‘eu estou em dúvida, quero ouvir o debate, assistir os candidatos e depois vou decidir’. Caíram de pau em cima dela, ela, pra se livrar dessa pressão fascista da galera do PT, as pessoas estão se rendendo pra não serem canceladas”, disse o presidenciável em entrevista ao Central das Eleições da Globo News, nesta quarta-feira, 27.

Leia também Anitta diz que sugeriu estratégias para campanha de Lula nas redes

Anittadisse ter conversado com o petista para explicar a ele a estratégia de marketing que ela considera ideal para ganhar o pleito e derrotar o presidente Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Anitta declarou o voto em Lula no Twitter. “Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei”, ela escreveu. “A partir deste momento eu sou ‘Lulalá’ [no] primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições.”

Desde então, a cantora disse ter conversado com o petista para explicar a ele a estratégia de marketing que ela considera ideal para ganhar o pleito e derrotar o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, o PL.