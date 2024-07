Coalizão Negra lança campanha ‘Quilombo nos Parlamentos’ para as eleições municipais

A Coalizão Negra Por Direitos lançou nesta terça-feira, 16, o manifesto do “Quilombo nos Parlamentos Eleições 2024″. O movimento que reúne mais de 200 entidades que lutam pelos direitos da população negra oficializou a iniciativa em Brasília.

A ação tem como objetivo influenciar a o cenário político de todo o Brasil, combater as fraudes eleitorais e abordar medidas voltadas ao enfrentamento e à violência política racial. O grupo planeja contribuir para que haja mais vereadores e prefeitos que estejam comprometidos com o combate à discriminação e ao racismo no País.

Coalizão Negra por Direitos lança “Quilombo nos Parlamentos" Reprodução/@coalizaonegrapordireitos Via Instagram Foto: Reprodução/@coalizaonegrapordireitos Via Instagram

A Coalizão existe desde 2019 e atua na sociedade denunciado a desigualdade contra a população negra. Neste ano, o grupo espera realizar debates públicos sobre o sistema político brasileiro e apoiar nomes no pleito que tenham, em suas propostas, a justiça racial, de gênero, climática e econômica. "O lançamento da campanha Quilombo nos Parlamentos Eleições 2024 pela Coalizão Negra por Direitos representa um marco significativo na luta por justiça racial no Brasil. Ao apresentar um manifesto com diretrizes, a Coalizão reafirma seu compromisso em ampliar a presença de lideranças negras nos parlamentos municipais, buscando eleger candidatos dedicados ao combate às desigualdades raciais e promoção da democracia", diz Ingrid Farias, integrante da coordenação do coletivo.

No ano anterior, a Coalizão apoio 144 candidaturas, dentre as quais 29 foram eleitas sendo 11 na Câmara Federal e 18 em Assembleias estaduais.