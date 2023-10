20 anos do Bolsa Família: documentário contará ‘verdadeira raiz’ do programa

Era 20 de outubro de 2003, ainda no primeiro ano do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando foi lançado o programa Bolsa Família. Agora, 20 anos após o lançamento e de diversas adaptações no meio do caminho, o Grupo Livres prepara a produção de um mini documentário sobre a “verdadeira raiz” do programa.

A produção contará com comentários de um dos “pais” do programa, o economista e professor do Insper Ricardo Paes de Barros. Na produção, o co-criador do Bolsa Família expõe o caráter liberal da iniciativa lançada no primeiro governo Lula. O documentário está previsto para ser lançado no início do ano que vem.

Trecho das gravações do documentário sobre a raiz do Bolsa Família. Foto: Luciana Cavalcanti/Livres

“A natureza liberal do Bolsa Família está na ideia de que você transfere renda pras pessoas e com isso elas podem satisfazer suas necessidades básicas da maneira que elas escolherem. Ela pode gastar o dinheiro como quiser, diferente de quando você dá uma cesta básica ou obriga a gastar com alimentação. Você dá mais liberdade de escolha para as famílias”, disse Barros à Coluna.