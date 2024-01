8 de Janeiro: apesar de influência no evento, Janja ficará de fora do palco na solenidade

Apesar ter participado ativamente da preparação do ato Democracia Inabalada, realizado na tarde desta segunda-feira para marcar um ano dos ataques do 8 de Janeiro, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ficará fora do palco principal durante a solenidade. À mesa, sentarão apenas os presidentes dos Três Poderes e alguns ministros de Estado. A informação foi confirmada pela assessoria do Senado.

Tanto a primeira-dama quanto a segunda-dama, Lu Alckmin, ficarão fora da mesa. Mesmo tratando-se de um ato conjunto do Planalto com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, espera-se protagonismo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), acompanhado pela segunda-dama, Lu Alckmin. Na frente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A cerimônia ocorrerá no Salão Negro do Senado, com autoridades dos três Poderes na lista dos 500 convidados. Como mostrou a Coluna do Estadão, foi de Janja a iniciativa de pedir a ministros que gravassem “selfies” dizendo a palavra “Democracia” para a produção de um vídeo.

A primeira-dama, na sexta-feira, 5, vistoriou obras na Praça dos Três Poderes e destacou que o 8 de janeiro não é um dia para comemorar. “O importante é dizer que a democracia prevaleceu. É isso que importa”, avaliou a primeira-dama, que “bolou” várias gravações para redes sociais com este mote.