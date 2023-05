Advogados ligados ao MST fazem pedido a Ricardo Salles sobre CPI

Advogados que prestarão assistência jurídica ao MST na CPI contra ações do movimento social procuraram o relator da comissão, o deputado Ricardo Salles (PL-SP), para fazer um pacto de civilidade e evitar a baixaria nos trabalhos da comissão. Eles temem que parlamentares de ambos os lados usem o espaço para disseminar falsas acusações e fazer declarações estridentes, a exemplo do que tem ocorrido em audiências com ministros no Congresso.

O presidente da CPI do MST, Ricardo Salles (PL-SP). Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

O primeiro contato partiu do líder do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho. Uma reunião entre Salles e integrantes do MST deve ocorrer nos próximos dias. A expectativa do deputado é que os trabalhos da CPI comecem com diligências nos Estados onde houve invasões de terras no início deste ano.